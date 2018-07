Sette giorni senza smartphone Gli studenti ritornano al passato

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cristina MontagnaroAll'istituto Largo Oriani hanno deciso di fermare il tempo. In questa scuola media di Monteverde è stato chiesto a ventuno alunni della I B di rinunciare per una settimana ai loro smartphone. Per sette giorni i ragazzi hanno avuto la testa china soltanto sui libri e non più sui telefonini, mentre le uniche chat permesse sono state le chiacchierate all'intervallo con i compagni di classe o con gli amichetti del palazzo.A ideare questo progetto è stata la professoressa di francese, Carmela Messina, che ha coinvolto le famiglie dei suoi allievi. La prima classe a Roma e nel Lazio. Proprio allo scoccare della mezzanotte di domenica tutte le famiglie hanno ritirato gli smartphone dei loro figli e hanno bandito per una settimana social, internet, tablet, computer e tutte le altre tecnologie.«Io mi sono sentita più libera, non avevo l'ansia di rispondere ai messaggi», racconta Livia, classe 2007, dopo aver riavuto il suo cellulare. Aggiunge Jacopo: «Ho giocato con mio fratello, non lo facevo da una vita». Più complessa la cosa per Federico: «Per me è stata molto dura, perché mi piace ascoltare la musica tutto il giorno».Alessandro, che doveva fare una ricerca, ha «consultato l'enciclopedia dalla nonna. Non l'avevo mai fatto. È stato divertente». Benedetta, invece, confessa: «Ho finito un libro per la prima volta». Miranda, dal canto suo, ci tiene a sottolineare che lei non usa «il cellulare per giocare, ma soltanto per fare ricerche. Io da grande farò la ricercatrice».Nessuno forse credeva di riuscire a resistere senza cellulare. Quelli più ottimisti dicevano: «A me piacerebbe tanto, ma è difficile». Invece tutti hanno resistito e sono riusciti a vivere come facevano i loro genitori: cioè senza telefonino.Molto soddisfatta la professoressa Messina. Quando ha proposto il progetto, i suoi studenti erano a dir poco increduli. In quei giorni stavano leggendo il Piccolo principe, nella parte quando la volpe spiega la differenza tra bisogni necessari e non necessari. A quel punto il parallelismo con le tecnologie è apparso a tutti naturale tanto che la docente ha pensato che quello fosse il momento giusto, e con l'aiuto delle famiglie, ha fatto scattare la sfida. A esperimento concluso, dice: «D'ora in poi i ragazzi avranno la consapevolezza di poter vivere senza smartphone. E saranno anche da esempio per i ragazzi della loro età».Da questo progetto sarà tratto anche un documentario del regista Ivano De Matteo, che verrà presentato al Giffoni Film Festival.