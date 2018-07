Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Settanta candeline per Cat Stevens, all'anagrafe Steven Demetre Georgiu, in arte (oggi) Yusuf Islam. Una storia duplice, la sua. Da un lato quella del cantautore che ha conquistato il mondo con brani come Father and Son, Moonshadow, Wild World, Morning Has Broken e album come Tea For The Tillerman, Teaser and the Firecat e Catch Bull At Four. Dall'altro, quella della conversione all'integralismo islamico, del clamoroso ritiro dalla scene, del rifiuto della sua identità di Cat Stevens a favore di Yusuf Islam, e quella dell'equilibrio ritrovato di oggi, in cui è tornato a cantare con il suo pseudonimo più famoso, dopo anni in cui produceva musica solo per un pubblico di fede islamica.Rocambolesca la storia della sua conversione: a Malibu rischiò di annegare, chiese aiuto a Dio che si manifestò attraverso un'onda benevola che lo spinse a riva. Si mise a studiare il Corano e due anni dopo ricambiò l'aiuto divino convertendosi all'Islam. Nel 2014, il super produttore Rick Rubin lo ha riportato in sala d'incisione per l'album Tell'em Ìm Gone, l'anno scorso è uscito un altro album, The Laughing Apple. Nel 2014 è stato ospite del Festival di Sanremo. Ora a 70 anni può godersi di nuovo il gusto di scrivere e suonare canzoni. E di essere riconosciuto dal pubblico.