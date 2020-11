Sesso nella volante: aperte due inchieste

Due inchieste. Una per intercettazione abusiva e l'altra per stabilire se i due vigili hanno consumato un rapporto sessuale durante il turno di lavoro. La vicenda che ha visto come protagonisti i due agenti della polizia municipale si tinge sempre più di giallo. Già, perché a registrare l'amplesso non è stata, come trapelato inizialmente, la radio di servizio ma una microspia. Il motivo? Ancora da accertare. La vigilessa ha denunciato in passato un collega per violenza sessuale.

La procura di Roma aveva già aperto un fascicolo sul plico recapitato al comando generale: due chiavette Usb con la registrazione ambientale di un rapporto sessuale e una lettera anonima che accusava due agenti in servizio di avere fatto sesso nella volante. A coordinare l'inchiesta è il procuratore aggiunto Angelantonio Racanelli.

La seconda indagine è in mano al Pm Paolo Ielo, a metterei nei guai i due agenti c'è la lettera anonima e a quanto pare il rumore della radio di servizio all'interno del file audio.

Il reato più grave è sicuramente l'intercettazione abusiva. Al momento il solo passo ufficiale è interno al Corpo: una sanzione disciplinare per i due agenti.(S. Uni.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 05:01

