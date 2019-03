«Servono regole contro gli abusivi»

«C'è una volontà forte di mettere in sicurezza il mondo dei tattoo, favorendo i veri professionisti. Proprio in questi giorni, infatti, a Berna si sta svolgendo la IV Conferenza per il tatuaggio e i pigmenti».

Marco Manzo, tatuatore romano e docente nei corsi professionali dedicati: ritirare dal mercato prodotti giudicati come pericolosi, è un passo importante?

«I professionisti vengono avvisati dall'Associazione tatuatori, quindi restituiscono subito gli articoli incriminati. Un abusivo invece continuerà invece a utilizzarli, forse neppure viene informato».

Cosa serve allora?

«Una legge nazionale per sanzionare chi non rispetta le regole. Come Associazione tatuatori abbiamo presentato una proposta a garanzia soprattutto dell'utente».

Quali sono le emergenze da affrontare?

«A Roma abbiamo 1100 laboratori autorizzati e diecimila illegali. Tutto questo è allarmante. L'abusivo può comprare online da Paesi extraeuropei, dove la regolamentazione è meno stringente».

Come evitare che un tatuaggio provochi un danno alla salute?

«Ciò che va capito è che con pigmenti non a norma si rischiano malattie infettive o allergie. Occorre sensibilizzare la popolazione affinché si rivolga solo a studi che abbiano l'autorizzazione e l'attestato per esercitare la professione». (S.Qua.)

