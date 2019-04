«Servono fondi speciali dal governo»

«Molte alberature sono soggette a costante monitoraggio e una parte consistente di queste, giunte al termine della loro secolare esistenza o danneggiate da interventi errati sulle radici, dovranno essere abbattute perché le cure ordinarie non risultano sufficienti». Lo ha affermato la sindaca di Roma Virginia Raggi alla vigilia dell'apertura del tavolo tra Campidoglio, Ministeri, Università, Soprintendenza e Sisef (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) sulle alberature cittadine. Il primo incontro è previsto oggi.

Per la sindaca serve immediatamente «un'azione straordinaria, uno sforzo in termini economici e organizzativi, teso a garantire migliori condizioni di manutenzione di questo immenso patrimonio naturale. Serve il contributo di tutti i livelli istituzionali. Soprattutto serve il coraggio di fare scelte difficili che vogliamo condividere anche con i cittadini, perché il nostro principale interesse è quello di garantire la loro sicurezza tutelando al massimo il paesaggio di Roma».(P. L. M.)

