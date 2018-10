Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Servono 42 milioni per la manutenzione dei cimiteri, ma ne sono stati stanziati solo 4, che però non sono ancora stati trasferiti ad Ama e che per quest'anno, rischiano di andare persi. Sono i numeri diffusi in commissione Trasparenza con all'ordine del giorno la situazione del degrado dei cimiteri di Roma, dal Verano a Prima Porta. «I fondi del 2018, quattro milioni di euro stanziati da Roma Capitale a dicembre 2017 nel bilancio 2018, non sono stati ancora assegnati dall'amministrazione ad Ama. Siamo ormai a fine ottobre e ci sono seri dubbi che, se pure li ricevesse, l'azienda riesca a impegnarli con gare e affidamenti e quindi a spenderli. Più probabile, visti i ritardi, che vadano persi». Hanno dichiarato il presidente della commissione Trasparenza, Marco Palumbo e la consigliera capitolina del Partito democratico, Valeria Baglio. Un investimento che fa parte di un piano triennale deciso dall'amministrazione fino al 2020, per complessivi 12 milioni di euro. «Tra i lavori da avviare con questi stanziamenti anche l'ampliamento del cimitero Laurentino, che a questo punto subirà una battuta di arresto». «La manutenzione straordinaria non spetta ad Ama ha precisato il direttore dei servizi cimiteriali di Ama Maurizio Campagnani - che individua delle priorità, è il dipartimento Ambiente che decide quali interventi fare e se lasciare che Ama sia stazione appaltante». «Una volta arrivata la determina della Ragioneria (senza il suo via libera i soldi non posso essere sbloccati né si possono indire nuove gare) avremo la certezza dei fondi e ci muoveremo rapidamente». Sempre il direttore dei servizi cimiteriali di Ama ha annunciato: «Entro il 1 gennaio 2019 sarà pronta la nuova gara per la manutenzione ordinaria da 17 milioni che ci aiuterà moltissimo»,