Servizio civile, ecco il nuovo bando

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Presentato il nuovo Bando per il Servizio Civile Volontario 2018 di Roma alla presenza della sindaca Virginia Raggi, l'assessore allo Sport Daniele Frongia e la Presidente del IV Municipio Roberta della Casa. Testimonial d'eccezione Max Giusti.I progetti previsti da Roma Capitale per l'annualità 2018/2019 sono 36 e si dividono in diverse categorie per un impiego totale di 281 ragazzi. «Novità di quest'anno la sperimentazione di un'azione di coordinamento tra i soggetti dell'Amministrazione preposti alla Cultura e al Turismo, la Sovrintendenza Capitolina, l'Istituzione Biblioteche, Zètema Progetto Cultura, con il supporto dell'Ufficio Statistica e l'Università di Tor Vergata, al fine di valorizzare la cultura come bene comune, migliorando la qualità dei servizi ai cittadini con un modello partecipato di gestione delle risorse creative del territorio», spiega il Campidoglio. «Con il Servizio Civile siamo contenti di aver offerto a migliaia di ragazze e ragazzi una tappa preziosa per il proprio percorso formativo e professionale, così come siamo riconoscenti verso questi giovani per aver lavorato al nostro fianco con dedizione e competenza. L'impegno di tanti giovani ha generato entusiasmo, conoscenze, formazione, scambi, impegno civico, cura dei beni comuni, esperienza professionale ed umana».L'appello di Max Giusti, scelto come testimonial dell'iniziativa: «Partecipate numerosi a questo bando, è importante per la crescita e lo sviluppo della nostra città».(S. Uni.)