Servizi più efficienti e a portata di cittadino, nelle periferie romane: a Tor Bella Monaca sono stati aperti i nuovi uffici di Aequa Roma. La nuova sede, al servizio del Municipio 6, è in via Aspertini e può contare su locali totalmente accessibili per i disabili. Il progetto è nato dopo una serie di tavoli congiunti con l'assessorato al patrimonio e alle politiche abitative convocati presso il municipio per dare risposte all'emergenza abitativa del territorio. Le utenze di edilizia residenziale pubblica a Tor Bella Monaca sono infatti le più numerose della Capitale: «Circa il 40% - fa sapere il presidente del Municipio 6, Roberto Romanella - con questa nuova apertura, rispettiamo la scelta di dare servizi migliori alle persone, agevolando la vita del cittadino ma anche di tutti i lavoratori che ora possono operare in uno spazio meno costrittivo». La nuova sede ha aperto i battenti dopo mesi di lavori di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza all'interno dei locali, un tempo inutilizzati.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

