«Serviva un segnale importante»

Antonio Di Maggio, comandante generale dei vigili, quella nei principali luoghi della movida si può ritenere un'operazione spot?

«Macché, queste sono operazioni costanti, che si svolgono ogni venerdì e sabato. Appena saranno più strutturati a livello professionale, dopo un po' di addestramento, potranno parteciparvi anche i nuovi assunti».

Quindi i nuovi vigili saranno dedicati prioritariamente a questi controlli?

No, i neo assunti saranno utilizzati in via prioritaria per le attività di polizia stradale, ma visto che per i servizi nel weekend si spendono anche risorse in forma straordinaria è giusto che partecipino anche loro e che possano fare esperienza».

Quali sono gli illeciti più comuni che riscontrate durante queste verifiche nel week end?

«Si va dalla vendita e dal consumo di alcol in orari e luoghi non consentiti alla doppia fila. Procediamo con le rimozioni dei veicoli e effettuiamo verifiche anche sull'eventuale consumo di alcol o stupefacenti da parte di chi è alla guida».

Nonostante i nuovi ingressi, la sindaca ha più volte sottolineato la necessità di più agenti Quanti ne occorrerebbero?

Dovremmo essere 8.000, ovvero circa 2.000 in più di oggi. L'amministrazione sta facendo molti sforzi in tal senso». (P. L. M.)

