«Serve una discarica in città»

Cicliche come le ondate di caos rifiuti a Roma (città con radicate fragilità sul fronte dello smaltimento), sono arrivate anche le polemiche tra Regione a guida Pd e Comune a traino M5S. Ieri l'assessore all'Ambiente del Lazio, Massimiliano Valeriani, è tornato a sottolineare la necessità che si indichi una discarica in città, perché smaltire «il 100% dei rifiuti trattati della Capitale in impianti fuori dai confini comunali è insostenibile». Ma il Movimento, maggioranza in Comune, non ci pensa nemmeno: dice che sarebbe «una condanna indegna» realizzare altre «buche» come Malagrotta e chiede, invece, risposte alla Pisana. La sindaca Raggi, da parte sua, ha ribadito come il Campidoglio stia puntando sul nuovo modello porta a porta, il sistema che si sta iniziando ad esportare in diversi territori della Capitale.