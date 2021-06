«Serve una competenza digitale per capire i rischi»

Valeria Arnaldi

Donne che rapinano uomini conosciuti in chat. Chiara Illiano, psicologa esperta del mondo digitale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, quali sono i principali pericoli negli incontri online?

«Sono tanti: sexting, pornografia e via dicendo. Il pericolo più grande, però, è nella percezione del rischio stesso. Studi confermano che la gran parte delle persone è certa di saper valutare i rischi in Rete ma non è così».

Perché ci si sente tanto sicuri?

«Si tende a sottovalutare il rischio. Conoscendo una persona solo online non si ha mai la reale percezione di chi si ha davanti. Tutti scelgono che immagine presentare di sé attraverso lo schermo. Ben altra cosa è quando la conoscenza è diretta, non solo virtuale, e dunque non c'è soltanto la parte visiva, ma c'è tutta la comunicazione, verbale e paraverbale. La conoscenza dell'altro è molto complessa. La comunicazione non è solo quella scritta, quando abbiamo qualcuno di fronte abbiamo tanti più elementi».

Come ci si può difendere in Rete?

«Occorre un'alfabetizzazione digitale anche per gli adulti. Si pensa che valga solo per i ragazzi, ma non è vero, tutti dovrebbero sviluppare una competenza digitale, l'educazione a un uso consapevole di internet, proprio per evitare la sottovalutazione del rischio, che in realtà c'è sempre».

