«Serve un piano di politiche abitative»

«Noi dobbiamo parlare di rigenerazione urbana in termini propositivi. Solo così possiamo superare le difficoltà. C'è un problema nelle politiche abitative che ha numeri grossi a Roma: 40 mila famiglie che hanno difficoltà a trovare casa, 10 mila che stanno in liste d'attesa. Servono risorse aggiuntive per affrontare questo problema». Lo ha detto il presidente dell'Acer Nicolò Rebecchini in occasione del convegno di ieri a Palazzo Merulana.«Serve un grande piano di politica abitativa nella città di Roma senza contrapposizioni politiche. Mi auguro che ci si possa rivedere presto con gli assessori Castiglione e Valeriani. Io dico che il problema delle politiche abitative deve essere uno degli argomenti principali a cui Comune e Regione devono lavorare insieme», le parole di Rebecchini.(P. L. M.)