«Serve un fondo di emergenza per garantire l'accoglienza residenziale delle donne che in questo momento chiedono di allontanarsi da casa perché subiscono violenze».

A lanciare l'appello è Antonella Veltri, presidente della rete Di.Re, che riunisce 80 centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale, che chiede al governo con urgenza anche «guanti e mascherine per tutte operatrici».

In questi giorni come vanno le richieste di aiuto?

«In alcuni centri, ad esempio a Padova, le richieste sono aumentate. In altre zone e in particolare al Sud, invece, c'è un silenzio preoccupante da parte delle donne».

Tanti centri antiviolenza, sulla base del Dpcm, hanno chiuso le loro sedi. Uniche eccezioni per il Piemonte e la Campania».

«Noi stiamo comunque lavorando in tutta Italia. Tutti i nostri centri hanno un numero sempre attivo. Le donne devono sapere che non sono sole. Possono chiamare direttamente noi o il numero verde 1522 attivato dal ministero per le Pari Opportunità».

E le case rifugio?

«L'accoglienza è più complicata perché l'ingresso di nuovi ospiti in tempi di coronavirus non è facile. Non abbiamo nemmeno indicazioni da parte del governo in tal senso».(V.Gol.)

