«Serve regolamentare gli affitti brevi»

«Richiesta di maggiore sicurezza, la necessità di stabilire non solo il numero degli appartamenti affittabili (che a mio avviso dovrebbero essere solo due compreso quello in cui si abita) ma anche il loro giro di affari e il numero di giorni in cui si affitta l'anno». Sono questi i punti principali contenuti nella lettera scritta dagli assessori al turismo delle principali turistiche italiane tra cui Roma, Napoli, Firenze e Milano, che a breve sarà inviata al ministro Dario Franceschini, sull'emergenza degli affitti brevi, argomenti del ddl sul turismo collegato alla legge di bilancio.

Ad annunciarlo Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro del Comune di Roma, dopo la presentazione del rapporto dell'Ente bilaterale del turismo del Lazio, che ha stimato 13 milioni di presenze fantasma a Roma che ogni anno soggiornano in strutture ricettive non regolamentate. «Il 2020 - dice ancora Cafarotti - l'anno in cui si norma e si governa, c'è la volontà di tutti gli enti locali e anche la disponibilità del governo. Bisogna risolvere questa emergenza».

