SERMONETA

PONTINO IN MUSICA

Si inaugura domenica la 55ª edizione del Festival Pontino di Musica, che proseguirà fino al 31 luglio in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio pontino, a partire da Sermoneta (che accoglierà gran parte dei concerti) a Castello Caetani e all'Abbazia di Valvisciolo; a Latina, Circolo Cittadino, a Cori al Complesso di Sant'Oliva e alla Tenuta San Pietro e Priverno, all'Abbazia di Fossanova. Il Festival proporrà un'offerta musicale ampia e per tutti i gusti, che spazierà dal repertorio rinascimentale fino alla musica contemporanea, sia con gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea, sia con l'esecuzione di musica proveniente dal prezioso archivio dell'Istituto Petrassi di Latina che contiene il fondo di importanti compositori del Novecento e dei giorni nostri, cui si è aggiunto quello donato da Ivan Vandor. Ivos Margoni e Giulia Loperfido (foto), al Circolo Cittadino di Latina, inaugureranno il festival domenica con musiche di Franck, Prokof'ev e Ravel.

Info www.campusmusica.it

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA