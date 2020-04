SERIE A

Gravina: «Possibile finire

a settembre-ottobre»

«Serie A fino a settembre-ottobre? È una ipotesi». Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina in una intervista alla Domenica Sportiva (Rai). «L'unico modo serio di gestire un'emergenza seria di questo tipo è quello che dobbiamo comunque chiudere le competizioni della stagione 2019-2020 in questo anno».

LEGA CALCIO

Oggi l'assemblea

per calendari e stipendi

Una nuova assemblea della Lega Serie A è convocata d'urgenza per oggi alle 12 in videoconferenza, dopo quella di venerdì. All'ordine del giorno linee guida Serie À e stipendi.

PRIMO IN EUROPA

Coverciano diventa

casa di cura per il virus

Ìn arrivo i primi pazienti al Centro tecnico di Coverciano, messo a disposizione della Figc per l'emergenza Covid-19: da oggi inizieranno i trasferimenti. La struttura ha avuto l'ok a ospitare persone clinicamente guarite, dimesse dall'ospedale, ma ancora positive al tampone.

