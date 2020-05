Serie A-Governo: segnali di apertura

Francesco Balzani

Da una parte la Bundesliga fa record di ascolti dall'altra la serie A registra picchi di polemiche. Gli allenamenti, infatti, resteranno individuali. Almeno per oggi. Il Comitato tecnico-scientifico non ha ancora validato il documento di Spadafora e quindi le squadre non potranno cominciare la fase degli allenamenti di squadra. Una notizia che non sconvolge i club visto che molti di loro si erano già detti contrari al protocollo proposto dal Cts rifiutando il ritiro blindato. L'attesa è tutta per la nuova proposta che sull'asse Lega-Federcalcio sarà inviata oggi al ministro dello sport. Si chiederanno allenamenti senza limitazioni e quindi senza distanziamento, garantendo un maggiore monitoraggio con tamponi. Poi c'è il tema quarantena: la A chiede che in caso di tampone positivo sarà solo il calciatore a essere messo in quarantena e non tutta la squadra. Su questo è arrivata un'apertura da parte di Spadafora: «Potremo riparlarne, ma prima bisognerà vedere la curva dei contagi».

