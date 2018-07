«Sergio non tornerà più»

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria Arnaldi«Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto». Si apre così il messaggio con cui John Elkann ha annunciato che Sergio Marchionne, in terapia intensiva all'ospedale universitario di Zurigo per l'improvviso peggioramento delle sue condizioni nella convalescenza post-operatoria, non tornerà in Fca.Parole che hanno spento le speranza di molti, poi seguite, ancora più pesanti, da indiscrezioni trapelate dalla struttura elvetica - non confermate dall'azienda - sulle «condizioni irreversibili» dell'ad. «Negli ultimi 14 anni, prima in Fiat, poi in Chrysler e infine in Fca, Sergio è stato il miglior amministratore delegato che si potesse desiderare e, per me, un vero e proprio mentore, un collega e un caro amico», afferma Elkann. Dolore e timori sono affidati allo scritto, ma il tempo per la società corre e così la successione ai vertici è stata già definita.Alla guida di Fca arriva Mike Manley, già responsabile del marchio Jeep. Alla Ferrari sarà presidente Elkann, ad diventa Louis Carey Camilleri. In Cnh Industrial la presidenza va a Suzanne Heywood. Derek Neilson prosegue l'incarico di amministratore delegato ad interim per assicurare continuità. «Sono certo - aggiunge Elkann - che tutti voi fornirete il massimo supporto a Mike, lavorando con lui e con il team di leadership al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2018-2022 con lo stesso impegno e la stessa integrità che ci hanno guidato finora». La nomina del britannico ha sollevato non pochi interrogativi sul futuro dell'azienda. E uno in particolare: se l'asse aziendale si sposterà sempre più all'estero. Sono preoccupati i sindacati. «C'è il rischio che i tempi delle decisioni si allunghino - dice Federico Bellono, segretario generale della Fiom torinese - e che la marginalità di Torino e dell'Italia rispetto alle strategie del gruppo aumenti ancora. Ora più che mai serve che le istituzioni locali e il Governo si facciano parte attiva». E a preoccuparsi sono pure gli industriali piemontesi. Senza dimenticare la politica. La sindaca di Torino Chiara Appendino invita Manley «a guardare con attenzione alla nostra città». Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino auspica che Torino rimanga centrale nel futuro di Fca. Intanto, oggi arriveranno le risposte della Borsa. La prima prova.riproduzione riservata ®