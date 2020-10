Sergio Mottura, il Grechetto ha un re

Alessandro Brizi

Uva tradizionale del centro Italia, il Grechetto ha storicamente proposto vini schietti e sinceri ma mai emblematiche etichette. Così è stato almeno fino agli anni Novanta, quando ci ha messo le mani Sergio Mottura. Con la sua cantina di Civitella d'Agliano, nel viterbese, Mottura ha cambiato l'immagine del Grechetto e di un territorio, al confine tra Umbria e Lazio, di cui oggi è il re indiscusso.

Trentasei gli ettari vitati, su 120 complessivi condotti in biologico, di cui 20 destinati al Grechetto. «Sono arrivato qui, ventenne, dal Piemonte nel 1963. Solo e senza esperienza ho affrontato il passaggio dalla mezzadria alla conduzione diretta. Non avevo studiato enologia, ma avevo la fortuna di aver bevuto tanto. Vivendo in Piemonte spiega avevo la possibilità di raggiungere facilmente la Francia e le sue zone vinicole, per cui ogni settimana ci si spostava con gli amici per andare a visitare le cantine in Borgogna, Champagne o nel Bordolese». Negli anni Ottanta Mottura entra nel canale di un importatore che distribuiva vini francesi di grande levatura; diventa il referente italiano e si trova fianco a fianco a veri mostri dell'enologia transalpina. «Un po' per fortuna, un po' per savoir faire sono riuscito a fare amicizia con loro e a condividere le esperienze enologiche. Ne approfittavo per fare domande, assaggiare e farmi spiegare i loro vini, facendone tesoro».

È da uno di questi incontri, a Berlino nel 1993, che Sergio fa assaggiare il suo Grechetto a Louis Fabrice Latour (undicesima generazione di un'iconica famiglia-cantina della Borgogna, fondata nel 1797), il quale lo apprezzò subito, consigliandogli di farlo affinare in legno. Nacque così il top wine Latour a Civitella, uno dei più grandi bianchi d'Italia ed esempio di eleganza per molte cantine della Tuscia e non solo. Questa la genesi di un mito, in una cantina che conta oggi 93mila bottiglie, con il Grechetto a dominare nei bianchi fermi (Poggio della Costa e i due Orvieto), lo Chardonnay per lo spumante, il Pinot nero nel rosso cru Magone e Merlot e Montepulciano nel Civitella Rosso.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA