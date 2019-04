Sergio Leone, Sky dedica un canale al padre degli Spaghetti western

Il 30 aprile 1989, trent'anni fa, moriva Sergio Leone, padre riconosciuto del genere Spaghetti western che lanciò anche un allora sconosciuto Clint Eastwood (foto). Sky celebra l'anniversario dedicando il canale 303, Cinema Collection, a Sky Cinema Sergio Leone che fino al 10 maggio ospiterà tutta la filmografia del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. A cominciare dalla Trilogia del dollaro: Per un pugno di dollari con Gian Maria Volonté (1964); Per qualche dollaro in più del 1965 con Volonté, Lee Van Cleef Kinski (1965)e Il Buono, il Brutto, il Cattivo con Eli Wallach e Lee Van Cleef (1966). Oltre alla Trilogia del tempo: C'era una volta il west con Henry Fonda (1968); Giù la testa con Rod Steiger (1971) e C'era una volta in America, il capolavoro del 1984 con Robert De Niro.

