SERGENTE DI FERRO

ROMA Testa e cuore. Ma anche grinta e polmoni. E' finita 1-1 la sfida tra Lazio e Inter allo stadio Olimpico dove alla rete di Lautaro ha risposto un colpo di testa di Milinkovic, fino a quel momento tra i peggiori. Gara pazza dalle mille emozioni ma soprattutto grande prova di carattere della squadra di Simone Inzaghi che, nonostante i tre giocatori infortunati (Radu, Marusic e Bastos), solo due nella prima mezz'ora, ha tenuto testa ai nerazzurri che nel loro momento migliore non sono stati in grado di chiudere il match. Espulsi Immobile e Sensi, entrambi per una manata ai danni rispettivamente di Vidal e Patric. Primo tempo in chiaroscuro per la Lazio, quasi mai in partita e in grandi difficoltà, nella ripresa nonostante le emergenze in difesa con Parolo al posto di Bastos, subentrato a Radu nel primo tempo, entra in campo un'altra squadra che, nonostante lo svantaggio numerico per l'espulsione di Immobile, rischia addirittura il colpaccio. Strakosha non è in grande giornata, sulla rete di Lautaro avrebbe potuto fare di più ma quando non ci arriva, c'è il palo a tenere in gioco la Lazio.

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi alla fine è soddisfatto: Più per la prestazione che del risultato perché i ragazzi hanno avuto un grandissimo cuore nonostante tutto quello che ci è successo. A partire dagli infortuni che hanno decimato la difesa: In quel settore dove abbiamo delle problematiche dovremo inserire giocatori nuovi e recuperare gli altri. Bisogna fare i complimenti a Parolo perché ha giocato un ottimo secondo tempo contro attaccanti forti. Poi difende Immobile per il rosso: Ho visto le immagini ed è stato provocato da Vidal, purtroppo non lo avremo nelle prossime gare e questo ci dispiace. Il tecnico cede un futuro roseo e fa una promessa: Con l'inserimento dei nuovi e i recuperi la Lazio farà un'ottima stagione, ci divertiremo anche quest'anno. Milinkovic è soddisfatto: Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, poi abbiamo parlato negli spogliatoi e abbiamo cambiato mentalità. Il serbo ha qualche dubbio sul rosso a Immobile: Non credo che Ciro gli abbia dato una botta così forte e Vidal si è buttato bene. Dopo la sosta testa alla Champions: adesso potremo recuperare, poi abbiamo la Samp e la Champions competizione che abbiamo aspettato tanto. Siamo contenti di tornare dopo tanti anni e daremo tutto. Dall'infermeria: distorsione alla caviglia per Marusic, distrazione all'adduttore per Bastos e al flessore per Radu.

