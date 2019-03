Sergej Krylov

TEATRO ARGENTINA

Il celebre violinista russo, in duo con il pianista Itamar Golan, in un concerto con tre capolavori della scrittura per pianoforte

e violino di Mozart, Schubert e Beethoven. Musicalità, espressività, virtuosismo, intenso lirismo e bellezza del suono: sono alcuni elementi che hanno reso Krylov uno dei più rinomati artisti del panorama internazionale. Formatosi sotto l'influenza di Rostropovi, torna ospite della stagione della Filarmonica Romana nell'ambito della rassegna La musica da camera dal barocco al contemporaneo. In programma: Sonata in si bemolle magg. K 378 di Mozart; Fantasia in do maggiore D 934 di Schubert; Sonata op. 47 in la maggiore a Kreutzer di Beethoven

(foto Mary Slepkova).

Largo di Torre Argentina 52, oggi alle 21, bigl.

da 7 (under 14) a 25 euro, info 063201752, filarmonicaromana.org

