Sereni, incubo finito: cadono le accuse di molestie su minori

ROMA - Per Matteo Sereni è la fine di un incubo. L'ex portiere sopratutto di Sampdoria, Brescia, Lazio e Torino, è stato prosciolto oggi dal gip di Torino dall'accusa di molestie sessuali su minori. Una liberazione per l'ex numero uno, al termine di un procedimento iniziato quasi 9 anni fa, sulla scia di una complicata separazione dalla moglie, che, nel corso degli anni, lo aveva portato a una condanna per molestie sessuali sulla figlia minorenne da parte del tribunale di Tempio Pausania e che gli aveva impedito a lungo di vedere i figli. Il 30 giugno 2015, il tribunale sardo aveva condannato Sereni a 3 anni e sei mesi di reclusione sulla base della denuncia della moglie, per fatti che sarebbero stati commessi in una villa in Costa Smeralda nell'estate del 2009. Successivamente, il processo era passato da Tempio Pausania a Sassari, che, a sua volta, lo ha rimandato a Torino. Il tribunale piemontese ha accolto la tesi degli avvocati del calciatore, secondo i quali i minori sono stati per lungo tempo e reiteratamente interrogati con modalità inappropriate e potenzialmente suggestive di falsi ricordi dalla moglie separata Silvia Cantoro.

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

