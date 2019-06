Sere d'Arte-ArtCity

CASTEL SANT'ANGELO

Il ciclo di iniziative culturali del Polo Museale del Lazio: 28 appuntamenti tra concerti, performance al piano, spettacoli per bambini e visite guidate. Apreo oggi alle 21, nel Cortile di Alessandro VI,

il pianista di Francesco Taskayali (foto). Domani sarà la volta del violinista Federico Mecozzi.

L.tevere Castello 50, 7,50 euro, info 06328104410

Lessico democratico

MUSEO MACRO-ASILO

Presentazione della collana Mondadori dedicata a Le parole della democrazia, di approfondimento del dibattito scientifico sulla politica. Interverran- no Manuel Anselmi, direttore della collana e autore di Populismo; Michele Sorace, autore di Partecipazione Democratica; Ilaria Boiano, Anna Simone, Angela Concello, autrici di Femminismo Giuridico. Coordina Flaminia Saccà.

Domani alle 18, ingr. libero, via Nizza 138

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

