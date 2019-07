Sequestro choc nel Nord Italia armi da guerra e un missile

Mario Landi

Scimmie, invasori dell'Europa». Così Fabio Del Bergiolo, arrestato dalla Digos di Torino nel corso di un'indagine su ambienti di estrema destra, si riferiva agli stranieri parlando al telefono con i suoi amici. L'uomo, 60 anni, ex funzionario doganale e tra i fondatori del Mac (Movimento di azione confederata) che promuoveva la libera vendita delle armi, nel 2001 si era candidato al Senato con Forza Nuova prendendo nove voti.

Durante la perquisizione nella sua abitazione a Gallarate, nel varesotto, gli agenti hanno trovato un arsenale di armi da sparo, da guerra e comuni nascoste in camera da letto. Sono stati sequestrati nove fucili da guerra, una pistola mitragliatrice, tre fucili da caccia, sette pistole, sei parti di armi da guerra (otturatori, caricatori, canne, gusti), venti baionette, 306 parti di armi da sparo (caricatori, canne, otturatori, silenziatori, ottiche), 831 munizioni. In casa sua l'uomo aveva anche numerosi stemmi e cartelli con simbologia naziste. In un hangar in provincia di Pavia c'era perfino un missile terra-aria prefettuamente funzionante.

Da un'intercettazione risulta che Fabio Del Bergiolo ne proponeva la vendita a 470mila euro attraverso froto trasmesse su WhatsApp e, tra i contatti che aveva preso, figurava anche il funzionario di uno stato estero. Altre armi sono finite sotto sequestro nel corso di perquisizioni a Torino, Varese, Pavia, Novara e Forlì. L'indagine ha preso avvio un anno fa seguendo l'attività di alcuni combattenti italiani che hanno preso parte al conflitto armato nella regione ucraina del Donbass.. Altre due persone sono state arrestate all'aeroporto di Forlì: si tratta di un cittadino svizzero 42 anni, Alessandro Michele Aloise Monti, e di un italiano 51enne, Fabio Amalio Bernardi, accusati di detenzione e messa in commercio di un missile aria aria in utilizzo alle forze armate del Quatar. «Si tratta di un'operazione complessa - ha detto il questore di Torino, Giuseppe De Matteis -. Abbiamo delle idee su cosa si potesse fare con il materiale sequestrato».

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha fatto «i complimenti alle forze dell'ordine per l'operazione antiterrorismo nel Nord Italia. Siamo dalla parte dello Stato e della legge contro qualsiasi forma eversiva»

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

