Sequestrato un chilo e mezzo di eroina

Centinaia di dosi micidiali di eroina per un totale di un chilo e cento grammi sono state sequestrate dal carabinieri della compagnia San Pietro durante un operazione antidroga in via di Casal Lumbroso. L'allarme sul consumo di eroina killer da parte di giovani e giovanissimi molti dei quali anche minorenni, che negli ultimi anni ha subìto un drammatico e preoccupante aumento per il basso costo di questo tipo di droga, ha messo i militari sulle tracce di uno spacciatore senza scrupoli, un cittadino nigeriano, che deteneva lo stupefacente nascosto dentro dei calzini sportivi. Lo spaccio al dettaglio di eroina è ormai nella Capitale e nelle altre città italiane completamente in mano alla malavita straniera, in particolare quella proveniente dall'Africa, poiché le organizzazioni criminali nostrane appaltano loro la vendita delle singole dosi in quanto molto insidioso per l'elevato rischio di essere arrestati.