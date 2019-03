Sequestrato il tesoro romano di Casamonica e ndrangheta

Un tesoro da 30 milioni di euro, accumulato dal clan dei Casamonica e dalla cosca calabrese legata ai Piromalli detta 'ndrangheta stragista, è stato confiscato dalla divisione anticrimine della questura capitolina. Un patrimonio di immenso valore, considerato dalla magistratura come un vero e proprio portafoglio criminale con cui - attraverso prestanome e imprenditori cerniera - la mafia si era radicata nel centro storico, in zona Prati e attorno alla Città del Vaticano. I sigilli sono scattati a 10 appartamenti tra Calabria, Roma ed Ardea, 46 aziende e società con sede a Roma, Milano, Sora, Avellino, Caserta e Benevento, 24 auto di lusso come Maserati, Porsche, Hummer, Mercedes e Audi, 70 conti correnti bancari in cui erano depositati 500mila euro e varie polizze pegno di gioielli (tra cui 3 orologi Rolex).

Bar famosi e ristoranti rinomati anche all'estero sono stati sottratti alla criminalità: come Pio Er Caffe e L'Angolo dOro, Tentazioni Caffé, la trattoria Hostaria Sora Franca, la pizzeria Mirò Restaurant Kitchen & Sound e le concessionarie di auto Mycars della Borghesiana e Sarocar New nel quartiere Laurentino. (E.Orl.)

