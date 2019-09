Sequestra e violenta l'ex sotto gli occhi della bimba

Sperava di aver ritrovato la tranquillità quando il tribunale aveva imposto al suo ex di non avvicinarsi a lei. Affidata ad una casa famiglia, la donna si sentiva finalmente al sicuro. Invece l'incubo stava solo per materializzarsi, nella sua veste peggiore. Perché una giovane di 28 anni è stata inseguita e tenuta prigioniera per dodici ore dall'uomo e costretta ad avere anche un rapporto sessuale sotto gli occhi della bimba di 2 anni, costretta in auto durante il sequestro. Per fortuna la ragazza è riuscita comunque a mandare un messaggio Whatsapp a sua sorella, che ha allertato i carabinieri. Così il 27enne è stato bloccato e arrestato. Il fatto è accaduto tra il quartiere napoletano di Fuorigrotta e Varcaturo, sul litorale flegreo.

il 27enne ha avvicinato la donna (che era con la sua bambina di due anni) con un pretesto. In passato l'aveva vessata la donna per mesi, fino alla pronuncia del tribunale che gli aveva impedito di avvicinarla. Quindi ha costretto mamma e figlia a salire a bordo della vettura. Poi ha girato per dodici ore vagando, senza una meta, da un capo all'altro della città. E lungo il tragitto ha accusato la donna di essere la causa di tutti i suoi problemi. Il 27enne ha insultato e percorso la vittima sotto gli occhi della bimba. Sul sediolino le macchie di sangue. Poi è giunto nell'abitazione di Varcaturo, alla periferia di Giugliano (Napoli), dove ha costretto la donna ad avere un rapporto sessuale. (M.Lan.)

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

