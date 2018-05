SEPARATI IN CASA (BIANCA)

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniInsieme mai. Praticamente sconosciuta la parola together alla coppia presidenziale americana, sia Melania che Donald Trump hanno infatti alzato un muro che separa nettamente le loro vite. La relazione matrimoniale, già precaria ai tempi dell'elezione di Trump alla Casa Bianca, sembra letteralmente precipitata da quando è scoppiato lo scandalo delle notti hot che il tycoon avrebbe trascorso con la porno diva Stormy Daniels, cui si aggiungono rapporti non trasparenti con la coniglietta di Playboy Karen McDougal.Ora però dai sussurri si è passati alle pesanti insinuazioni. Il Washington Post ha pubblicato un lungo articolo (citando fonti ben informate): Melania e Donald non mangiano insieme, non trascorrono tempo libero insieme e ovviamente non dormono insieme. Anzi hanno letteralmente diviso in due gli ambienti della Casa Bianca invernale, ovvero la residenza di Mar-a-Lago, dove vivono i Trump (che si recano a Washington solo per cerimonie ufficiali, come quella che recentemente ha visto protagonista il presidente francese Emanuel Macron e la sua compagna): la West Wing occupata da Donald Trump e sua figlia Ivanka, mentre nella East Wing c'è Melania che si fa i fatti suoi ma ufficialmente fa la mamma.Sembra di rivedere la vicenda delle vite parallele di Villa Certosa, ad Arcore, che poi ha portato alla fragorosa separazione tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario.A mettere ulteriore pepe in una storia che è già da copione cinematografico, anche i presunti (e numerosi) sgarbi tra Melania e Ivanka: le due ex modelle non si risparmierebbero colpi bassi nelle rare occasioni di incontro sotto lo stesso tetto. Eppure perfino il WPost ammette che, dopo l'iniziale ascesa, Ivanka negli ultimi mesi è più defilata mentre Melania sta spiccando il volo. Che Donald tenti l'ultimo, disperato riavvicinamento alla bellissima e chiacchierata moglie slovena?