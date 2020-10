SENZA DIFESA

Enrico Sarzanini

ROMA L'incubo Atalanta ritorna e lo fa nella maniera peggiore. La Lazio crolla 4-1 nella sua prima all'Olimpico, recupero della prima giornata di campionato, contro una Dea cinica e spietata e adesso trema in vista della gara di domenica contro l'Inter, miglior attacco del campionato. I biancocelesti partono bene pressando alto e lasciando pochi spazi ai nerazzurri che faticano e nei primi 5' vanno vicino al vantaggio in due occasioni biancocelesti ma sono i bergamaschi al 10' a trovare la rete del vantaggio con Gosens, gol molto contestato da Marusic che protesta per una spinta di Hateboer e si becca anche un giallo pre proteste. A quel punto la partita si fa più dura, tanti i gialli che deve tirare fuori Maresca, la squadra di Inzaghi subisce psicologicamente lo svantaggio e nel momento in cui riesce a trovare le giuste energie per reagire subisce prima il raddoppio di Hateboer poi il definitivo 3-0 di Gomez che fa ripiombare la Lazio nell'incubo vissuto un anno fa.

E il copione sembra lo stesso: nella ripresa Caicedo riapre la gara segnando il 3-1 ma quando Immobile si divora clamorosamente il 3-2 e Gomez chiude i conti con la rete del 4-1, l'incubo diventa realtà. Sconsolato a fine gara il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: Purtroppo gli episodi non hanno girato dalla parte giusta e se a questo aggiungi che abbiamo preso dei gol evitabili ecco che esce questa sconfitta. C'è rammarico perché la squadra aveva fatto una buona gara a livello di ritmo e di possesso palla con ben 13 tiri in porta. In futuro servirà di più.

Domenica all'Olimpico arriva l'Inter: Sapevamo che avevamo queste due gare molto importanti, dovremo recuperare energie e spero che non commetteremo gli stessi errori visti con l'Atalanta.

Fronte mercato ceduto a titolo definitivo Wallace alla società turca di Superliga Yeni Malatya Spor Kulübü, nelle prossime ore dunque potranno essere ufficializzati Hoedt e Fares. Con l'arrivo di Pereira di domani il mercato può considerarsi chiuso. Abbiamo aggiunto 6 inserimenti l'anniuncio del ds Tare.

