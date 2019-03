Senza di te, io. Non è facile spiegare ai più piccoli il distacco dagli amici animali. Spesso si usano le scuse più incredibili. È un percorso un po' più facile quando i bambini si fanno ancora accompagnare dalle parole, meno quando iniziano a cercare tra le parole. La casa in campagna non è così lontana, perché non andare a trovare l'amico animale? Forse si può percorrere una strada di sincerità, affiancando le pagine di un libro. Senza di te non sarà facile, ma il cammino assieme è stato speciale. Speciale così come l'amicizia tra Mia e la civetta Lucy, uno sguardo delicato verso una partenza improvvisa, inevitabile. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto lasciarti andare. E poi fermarsi, ancora una volta che sia per sempre a guardare la stessa luna. Un libro prezioso.

È tempo di andare di Kin Sena, Orecchio Acerbo, 15 euro

