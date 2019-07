Lorenzo Capezzuoli

Anche i tram di Roma vanno ko. Ieri pomeriggio trasporto in tilt su una parte importante della rete tranviaria del centro capitolino: sono circa le 15:10, e il tram 19 dell'Atac sta effettuando la svolta da piazza Risorgimento a via Ottaviano quando, improvvisamente, si ferma nel mezzo della curva. All'autista del vecchio mezzo non resta altro da fare che cercare di aiutare la circolazione per quanto possibile. Non è però un piccolo ed isolato guasto: contemporaneamente si fermano tutti i tram delle linee 2, 3 e 19, che dopo poco vengono sostituite da diversi autobus.

L'improvviso ed inaspettato blocco delle linee tranviarie è stato causato da un importante incendio, che ha danneggiato le strumentazioni sotterranee che alimentavano tutta la linea: le fiamme sono divampate fra via Flaminia e via di Villa Giulia, nei pressi del museo Etrusco e subito sono intervenuti i tecnici di Acea ed i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. Il rogo ha causato il blocco della linea 19 dal capolinea di piazza Risorgimento fino a piazza Galeno: su tutto il percorso ferroviario i tram giacciono fermi ed inermi, senza corrente, mentre l'intera rete va in sofferenza.

Per il trasporto pubblico della Capitale si tratta dell'ennesimo capitolo buio: non bastavano i roghi negli autobus e le chiusure delle stazioni della metropolitana (quella di piazza Barberini è ancora chiusa, mentre quella di Repubblica è rimasta con gli ingressi sbarrati per quasi sei mesi): dopo flambus e scala-gate ora anche il trasporto su rotaia soffre. Le reazioni dei viaggiatori, imbestialiti, si leggono sui profili social dell'Atac: «Che strazio! Ce n'è sempre una e che cavolo» scrive Alessandra su Twitter, mentre Giorgia tuona «Ogni giorno lo stesso disservizio! Non basta più uscire di casa un'ora prima».

Giovedì 18 Luglio 2019

