«Sento il cuore a mille ma cerco la serenità»

Massimiliano LevaMILANO - «Il mio successo? È nato per caso, seguendo l'istinto». Parla al telefono durante le prove per i prossimi concerti, Calcutta. Due sole date. La prima il 21 luglio a Latina, sua città natale. La seconda invece il 6 agosto all'Arena di Verona. Classe 1989, vero nome Edoardo D'Erme. Con tre dischi e con un seguito indie-pop ha ottenuto in pochi anni (dal 2012) ciò che altri hanno dovuto sudare per una carriera: un concerto sul palco dell'Arena scaligera. Quasi un caso tra i giovani cantautori. Tecnicamente lo si potrebbe definire un visionario. Le sue canzoni sono intrise di sentimenti, passione, poesia, ironia, rock, pop. I suoi testi: a volte criptici, altre volte diretti. Come il ritornello di Paracetamolo. Il singolo più famoso del suo ultimo disco Evergreen. Che recita: «Sento il cuore a mille». Un fuori sede dell'anima. Anche quando parla.Se l'aspettava Verona?«Ovviamente no. Ma ci penso, anzi l'ho sognato anche una notte. Ero sul palco. Andava tutto bene. Poi certo, l'ansia c'è: il luogo storico, i precedenti artisti che si sono esibiti. Ma piglio tutto come un tappa della mia carriera».Ecco, ma c'è un segreto per arrivare in fretta così in alto?«Se c'è io non ce l'ho. Mai deciso un giorno di fare il musicista, cosa che tutti i giornalisti ora danno per scontata. È successo invece quasi per caso, seguendo un istinto. Ho sempre suonato senza darmi regole».In che senso?«Per capirci, un giorno un amico mi chiama: Jovanotti ha condiviso una tua canzone. Io ero sconosciuto. Quel giorno ho capito che era diventata una cosa seria, che la strada giusta era questa. Prima, quando stavo a Latina, suonavo e cantavo per divertimento. Poi ho scelto di andarmene: Pomezia, Pesaro, Roma, Milano, Bologna».E oggi dove vive?«Di fatto a Bologna, ma lì ora ho solo i miei vestiti. Cambio perché è bello così. È una malattia la mia. Adesso va anche meglio. Ma per anni era una necessità dell'anima».La sua canzoni sono cariche di emotività, a volte disperata. Sono autobiografiche?«Io non ci vedo nessuna disperazione. L'ultimo disco, anzi per me è qualcosa di positivo. Poi scrivo e canto partendo da me. L'amore di cui parlo è quello che cerco ora: un amore più stabile, più tranquillo».C'è qualcosa che le fa paura in particolare?«No, anche se la vita è davvero difficile, anche per uno fortunato come me. La vita oggi scorre in fretta, però mi va bene così. Ci sto dentro, trovo che le giornate siano sempre lunghe e piene di cose da fare».riproduzione riservata ®