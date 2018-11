Sentenza della Corte europea: «L'Italia recuperi l'Ici non pagata dalla Chiesa e dagli enti no profit»

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaUna sentenza della Corte di giustizia europea crea scompiglio in Italia ancora prima che la Commissione Ue ne indichi i criteri di applicazione. Perché è stato stabilito che Chiesa cattolica ed enti no profit dovranno pagare l'Ici (imposta comunale sugli immobili) non versata dal 2006 al 2011.Ribaltata così la precedente sentenza della stessa corte che, nel 2016, aveva sancito l'impossibilità del recupero di tali somme. Si parla di 4 o 5 miliardi di euro (stima Anci).È l'ultimo capitolo nella lunga vicenda delle esenzioni fiscali garantite agli immobili della Chiesa (circa 100 mila in Italia). La decisione di primo grado della Corte Ue aveva ritenuto che sarebbe stato impossibile calcolare retroattivamente gli importi da recuperare. Decisione completamente stravolta ieri. La nuova sentenza, che stabilisce l'obbligo di pagamento delle somme, non è immediatamente applicativa ma dovrà essere recepita per legge. Il ricorso contro la sentenza del 2016 era stato promosso dalla scuola elementare Montessori di Roma. «È stata una lunga battaglia, ma alla fine Davide ha battuto Golia», il commento delle titolari della scuola.riproduzione riservata ®