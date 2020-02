Sensori, microchip e ultravelocità per monitorare i palazzi storici

Simone Pierini

Il 5G sbarca a Roma per la salvaguardia degli edifici storici. Roma Capitale, Fastweb e ZTE, con il supporto dell'Università degli Studi dell'Aquila, hanno presentato un innovativo sistema per il monitoraggio con il 5G degli edifici, attraverso una rete di sensori attivata in due sale dei Musei Capitolini.

L'obiettivo è quello di ricevere dati e parametri ad oggi difficilmente prevedibili di eventuali anomalie ed evitare il deterioramento strutturale degli edifici, che implicherebbe interventi di manutenzione più lunghi e costosi. A lungo raggio questo nuovo sistema potrebbe allargare il suo raggio di utilizzo a numerose strutture presenti in città. Tra queste ponti e viadotti, anticipando così eventuali rischi per cittadini e addetti ai lavori, fino a varcare i confini dei centri abitati e interessare autostrade e collegamenti strategici. Come funziona? Un dispositivo, dedicato alla gestione del sistema di monitoraggio e collocato all'interno del Palazzo dei Conservatori, colleziona i dati della rete di sensori e li trasmette, utilizzando un apparato 5G collocato sul tetto del palazzo stesso, all'antenna Massive MIMO di ZTE ubicata alla sommità di Palazzo Senatorio. I dati così raccolti transitano, grazie a un collegamento in fibra ottica, attraverso la rete ultraveloce a banda ultra larga messa a disposizione da Fastweb tra Roma e Milano, e vengono instradati verso la piattaforma fornita dall'Università degli Studi dell'Aquila che li elabora.

Attraverso l'installazione di sensori accelerometrici, di umidità e di temperatura a Palazzo Conservatori, dove sono stati posizionati due dispositivi, e presso la Sala Esedra del Marco Aurelio, dove ne sono presenti ben sei, è stato realizzato un sistema di raccolta ed elaborazione dati sviluppato dall'Università degli Studi dell'Aquila e dedicato al monitoraggio del complesso. Con la città e l'Amministrazione siamo aperti ad accogliere questo uso intelligente della tecnologia che ci aiuterà a gestire i nostri beni storici, le parole del vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo.

