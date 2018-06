Senni, testimonial per Mimuls

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Niccolò Senni, il pediatra della fortunata serie Rai Braccialetti Rossi, è il testimonial dell'associazione Mimulus, fondata e presieduta da Isabella Palombo, per prevenire le malattie dei bambini. «Ho aderito a questa idea perché prosegue nel solco tracciato dalla fiction», spiega l'attore che ora è impegnato nelle riprese della serie comica La guerra mondiale italiana che andrà in onda in autunno sul canale Fox del bouquet di Sky. «Infatti ancora oggi ricevo lettere e testimonianze di medici e famiglie che ci ringraziano sottolinea Senni - per aver dato voce al tema delle gravi malattie dei più piccoli, che fino a ieri rappresentava un tabù». Mimulus è un fiorellino molto delicato, uno dei 39 fiori di Bach. «Quando ho iniziato a lavorare nel settore dell'oftalmologia spiega la presidente di Mimulus mi sono resa conto che tante problematiche potrebbero essere risolte facilmente se curate in modo tempestivo, questo è il nostro obiettivo».