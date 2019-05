Senna il predestinato tra malinconia e vittorie

Dopo 25 anni dalla morte in quel drammatico gran premio di Imola del 1 maggio 1984, il mito di Ayrton Senna rivive attraverso docufilm, ricordi e tanti libri. Brilla per romanticismo e lucido realismo quello di Furio Zara, firma sportiva di primo livello, capace di restituire al pilota brasiliano la purezza del sognatore, la malinconia dell'eroe solitario, con ingenuità e ferocia. Attraverso queste pagine si ritorna ragazzi, in quel tempo bellissimo a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, quando la Formula Uno si illuminava di fascino romantico, eccitante e selvaggio. Quel primo maggio di 25 anni fa facemmo conto da così vicino con il mistero della morte. Ma Ayrton è stato più veloce anche allora e vive ancora, nelle pagine dolci e amare di un libro da conservare. (M.Lob.)

