Senato, cancellato il taglio ai vitalizi

Mario Landi

Tre voti a favore e due contrari, quelli dei senatori della Lega, Simone Pillon e l'ex Cinquestelle Alessandra Riccardi. Così la Commissione Contenziosa del Senato ribalta la decisione assunta con la delibera del Consiglio di presidenza che, nell'ottobre del 2018, aveva deciso il taglio dei

vitalizi agli ex parlamentari. Immediate, e di segno opposto, le reazioni alla decisione: se da una parte Maurizio Paniz, ex deputato e avvocato che ha difeso nel ricorso la maggior parte degli ex senatori che hanno presentato ricorso, canta vittoria («È stato ripristinato lo Stato di diritto»), dall'altra si grida allo scandalo. «La Commissione Contenziosa del Senato ha appena annullato la delibera sul taglio dei

vitalizi agli ex parlamentari. Ci provavano da mesi: lo hanno fatto di notte, di nascosto», tuona infatti il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi che - chiedendosi «chi dobbiamo ringraziare per questa operazione, la presidenza del Senato?» - definisce senza mezzi termini la decisione assunta «uno schiaffo a un Paese che soffre. La casta si tiene il malloppo, noi non molleremo mai per ripristinare lo stato di diritto e il principio di uguaglianza».

Cauto il commento del senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo, che presiede anche la commissione, e che precisando che «la commissione contenziosa del Senato ha accolto in parte i ricorsi e ha annullato la delibera sui vitalizi in alcune part» chiede di aspettare «di leggere le motivazioni» per vedere «se ci saranno eventuali impugnazioni». Salvini ha invece annunciato che la Lega farà di tutto per annullare la decisione presa ieri dalla commissione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA