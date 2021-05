Sembrava il momento giusto, per veder sistemare le attrezzature sportive di Villa Ada. E invece non lo è stato, neanche stavolta. Gli attrezzi, vicini al laghetto frequentatissimo dalle famiglie ma anche dagli sportivi, restano rotti e fatiscenti così come sempre, da anni. Una luce di speranza era arrivata una settimana fa quando qualcuno li aveva pitturati di nero: sembravano nuovi ma invece di nuovo c'era solo il colore. Restavano rotti con parti mancanti, quel nero lucido serviva solo ad esporre degli adesivi con lo sponsor. Una volta sparito lo sponsor, tutto resta com'è: diroccato. «Adesso - dichiara Lorenzo Grassi dell'Osservatorio Sherwood, che si prende cura della Villa da anni - è il momento di sistemare davvero queste attrezzature. In questo periodo in cui è aumentata la domanda di sport all'aria aperta, sono ancora più utili e necessarie». (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 05:01

