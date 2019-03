Sembrava di stare sul set di Suburra o Romanzo Criminale. Eppure non c'erano né luci né ciak. Gli attori erano veri banditi che con la pistola in pugno hanno assaltato una sala slot in via Quintilio Varo 90 al Tuscolano tra i giocatori atterriti che hanno assistito alla scena. Urla, parolacce, minacce e poi lo scoppio del proiettile e il rumore dei vetri in frantumi

Nel parapiglia tra i due rapinatori ed il gestore del centro scommesse i malviventi hanno sparato un colpo ad altezza d'uomo che ha distrutto lo schermo di un videopoker.

È accaduto domenica sera, prima della mezzanotte, quando due uomini armati con accento romano ed il capo coperto da un cappellino con la visiera ed uno scaldacollo, hanno fatto irruzione nella bisca dove c'erano diverse persone sedute alle slot.

Per intimidire il cassiere e farsi consegnare il denaro che stava in cassa, hanno fatto fuoco colpendo un apparecchio da gioco rischiando di mettere in pericolo la vita degli altri avventori per un magro bottino di trecento euro.

La polizia intervenuta sulla scena del crimine dopo la chiamata al 112, ha trovato durante il sopralluogo un bossolo calibro 9. Nella stessa zona ci sono state negli ultimi periodi numerose rapine messe a segno dagli stessi rapinatori. Nel mese di gennaio al supermercato Todis di via del Casale di San Basilio dei malviventi armati hanno rapinato l'incasso dopo aver minacciato, con la rivoltella due agenti della polizia penitenziaria in divisa che stavano in fila davanti alle casse.(E. Orl.)

