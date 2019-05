«Sembra tutto sua mamma». Chissà come avranno fatto i sudditi di Sua Maestà ad attribuire la somiglianza del Royal Baby con Meghan. Perchè nella prima uscita pubblica, il frugoletto dal sangue blu partorito poco più di 48 ore fa praticamente non si è visto, accuratamente avvolto in una copertina bianca.

Ma Archie Harrison (per l'esattezza, si chiama Archie Harrison Windsor-Mountbatten, dove Windsor-Mountbatten è il cognome completo della dinastia britannica, ossia quello che associa il casato della regina Elisabetta e quello del principe consorte Filippo) non avrà titoli nobiliari. Il nome (scelta assolutamente non convezionale) compare anche sotto una fotografia pubblicata sul profilo Instagram dei duchi di Sussex, immagine che mostra la presentazione del piccolo alla Regina Elisabetta e al Principe Filippo (entrambi molto sorridenti) da parte di Harry e Meghan, alla presenza anche della mamma di lei, l'insegnante di yoga americana di origine caraibica Doria Ragland.

Meghan, a differenza delle principesse precedenti, ha mostrato tutte le rotondità tipiche di una puerpera, il che l'ha resa ancora più simpatica alle donne di mezzo mondo: «Ha un carattere dolcissimo, è davvero calmo. Di certo bisogna capire di chi ha preso», ha detto la Meghan con uno sguardo complice sul neonato e scoppiando in una fragorosa risata, alludendo al carattere un po' burrascoso di Harry, prima che i due si conoscessero -. È stato un sogno».

«Essere genitori è grandioso e meraviglioso - le ha fatto eco il duca di Sussex, in giacca e cravatta - sono passati solo due giorni, ma siamo semplicemente entusiasti». (M.Fab.)

