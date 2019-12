Selvaggia Lucarelli, giornalista: condivide la graduatoria che vede Milano prima per qualità della vita?

«Sì, Milano offre moltissimo dal punto di vista dei servizi e della vita culturale. È molto viva».

Qual è il punto forte della città?

«Un progetto di riqualificazione che funziona e che non è limitato a solo centro storico, anzi. Se ci avessero detto prima che il bosco verticale sarebbe sorto in una zona come Isola, non ci avremmo creduto».

In cosa deve migliorare?

«Il problema vero di Milano è lo smog, l'aria a volte è irrespirabile. Forse ci vorrebbe una Greta milanese in campo».

Si trasferirebbe a Roma?

«Sì, non è detto che in futuro non lo faccia. Soprattutto dal punto di vista professionale, sarebbe una città interessante da raccontare». (T.Abr.)

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

