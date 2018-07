Selton live, a Roma il Manifesto tropicale

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - I Selton a Roma. Sarà il gruppo folk rock italo-brasiliano a essere ospite stasera al Festival India Estate, nello spazio del Teatro India, tra le rovine dell'ex complesso Mira Lanza ai piedi del Gazometro, che ospita per la prima volta una manifestazione estiva. Il gruppo è impegnato nelle 15 date del Manifesto tropicale summer tour nei principali festival italiani, live che prende il nome dal disco Manifesto tropicale (Universal Music), prodotto da Tommaso Colliva e segnalato tra i migliori 20 album del 2017 secondo la speciale classifica di fine anno di Rolling Stone. Un sound tra pop e tropicalismo, in un mix di italiano, portoghese e inglese, per quella che ora è la formazione a trio dei Selton, un gruppo di amici (prima erano in 4) che hanno iniziato suonando i Beatles a Parco Güell di Barcellona. A Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar, Ramiro Levy, si sono aggiunti per questi ultimi live Daniela Mornati alle tastiere e Raffaele Scogna alla batteria. (R. Vec.)