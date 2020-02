Selfie e lacca prima dello show

Francesco Gabbani

Cari amici di Leggo, la giornata di lunedì è stata quella di un vero e proprio riscaldamento motore: l'intensa attività delle interviste, le ultime prove ufficiali all'Ariston e, a seguire, il Red Carpet probabilmente più lungo della storia dei Red Carpet. Anche se ho dichiarato di approcciarmi a questo festival con grande serenità, ad essere sincero non vi nascondo che, appena prima delle prove ufficiali, ho provato di nuovo quelle farfalle nello stomaco tipiche del palco dell'Ariston e mi sono ripromesso non di eliminarle, ma di trasformarle in energia propositiva. Vi racconto un aneddoto divertente appena accaduto. Mentre stavo salendo a fare un'intervista radio, una signora è uscita da un negozio da parrucchiera per chiedermi un selfie e ne ho approfittato per farmi sistemare i capelli con un po' di lacca... questo è il festival più caloroso che abbia mai fatto, nel senso che la temperatura è di 20°C e, sinceramente, e non vorrei passare per vanesio, ma il vero problema è la cera per capelli che si scioglie.

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

