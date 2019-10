Seimila tedeschi, ma l'invasione è pacifica

ROMA - Dopo l'invasione gialla a Milano di quelli del Dortmund, oggi tocca a Roma ospitare seimila tifosi dell'altro Borussia di Germania: il Mönchengladbach. Una vera e propria invasione all'Olimpico (saranno poco più di 20 mila i tifosi romanisti) che si preannuncia pacifica. Nonostante questo è scattato l'allarme sicurezza anche perché il precedente del 2013 con la Lazio (quando i tedeschi scesero in 10 mila) non fa ben sperare: due tifosi del Borussia accoltellati e diversi scontri. Ai supporter tedeschi - che già da ieri sera sono comparsi in centro - è stata consegnata una brochure con i punti di aggregazione da rispettare e l'itinerario fino allo stadio. Inoltre da tre ore prima dell'inizio e sino a due ore dopo il termine dell'incontro, nella zona dello stadio, nelle vie limitrofe nel centro storico è vietata la vendita per asporto di bevande bottiglie o contenitori di vetro ad eccezione di generi alimentari di prima necessità agli esercizi commerciali (alimentari, bar, pizzerie, ristoranti).

(F.Bal.)

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

