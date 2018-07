Sei volte Marquez come Agostini

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Prove di fuga per Marc Marquez. Lo spagnolo centra il successo sul tracciato tedesco del Sachsenring, nona tappa del Mondiale MotoGP e raggiunge Giacomo Agostini come vittorie di fila in Germania (6), ma soprattutto vola a +46 su Valentino Rossi in chiave Mondiale. Sa anche essere un computer ora il pilota Honda, che accelera solo quando serve in una gara dove l'usura gomme era la grande incognita. Limita i danni il Dottore, secondo davanti al compagno di scuderia Vinales: «E' il miglior risultato dell'anno ammette a fine gara - ho guidato forte e veloce. Mi sento come un 29enne, avevo motivazioni extra per il 3° posto di mio fratello Luca in Moto2, sono molto fiero di lui, e poi volevo dedicare un podio a Don Cesare di Tavullia che è morto da poco». Ma torna a lanciare un appello alla Yamaha: «Serve una mano dal Giappone: se ce la danno potremmo anche essere molto competitivi». Indietro Lorenzo e Dovizioso, sesto e settimo, beffati da Petrucci (4°) che, dopo l'accusa di aver sfruttato la scia in qualifica, polemizza con lo spagnolo per un sorpasso al limite. Ora pausa estiva e tutti in pista il 5 agosto a Brno.