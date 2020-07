Sei morti in disco: pene tra 10 e 12 anni alla banda dello spray al peperoncino

Mario Fabbroni

«Avrei preferito che fossero stati inflitti 18 anni come chiesto dal pm... Ma penso che non c'era pena adeguata dopo quello che è successo: mi hanno rovinato la vita». È il commento di Paolo Curi, marito di Eleonora Girolimini, 39 anni, una delle sei vittime della strage nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, vicino Ancona, dopo la sentenza che ha inflitto sei condanne tra i 10 e 12 anni di carcere alla cosiddetta banda dello spray. Si tratta dei ragazzi arrivati in trasferta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 per rubare collanine e altri oggetti spruzzando spray al peperoncino sulla folla entrata nel locale per assistere all'esibizione canora del rapper Sfera Ebbasta, in cui morirono nella calca cinque minorenni e una donna di 39 anni.

«I miei quattro figli non hanno più la madre - ha aggiunto Paolo Curi -. Io non ho più la moglie con cui stavo da una vita. E altre cinque famiglie non hanno più i loro ragazzi...».

Deluso dalla sentenza (pene tra i 10 e i 12 anni per omicidio preterintenzionale) anche Giuseppe Orlandi, padre di Mattia: «Per quello che hanno fatto mi aspettavo di più... Le scuse in aula degli imputati? Sono privi di educazione, di qualsiasi etica... Qui non c'è stato un incidente ma un omicidio, impossibile accettare le scuse». Confermati quindi omicidio preterintenzionale, rapine, furti con strappo e lesioni personali. Cade l'accusa di associazione per delinquere.

La pena più alta a Ugo Di Puorto e Raffaele Mormone (12 anni e 4 mesi). Le altre condanne: 11 anni e 6 mesi ad Andrea Cavallari, 11 anni e 2 mesi a Moez Akari, 10 anni e 11 mesi a Souhaib Haddada e 10 anni e 5 mesi a Badr Amouiyah.

