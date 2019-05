Sei mesi dopo il suo abbattimento, nello stesso terreno in cui sorgeva la villa dei Casamonica alla Romanina, in via Roccabernarda, nascerà un parco pubblico attrezzato. Lo aveva promesso e adesso lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: «Vi aspetto ore al parco della Romanina perché riapriremo, come Regione Lazio, il parco pubblico ricavato dalla villa dei Casamonica che abbiamo sequestrato. E' la famosa villa abbattuta con le ruspe...però il giardino lo apro io», ha detto ieri il governatore durante l'inaugurazione del circolo Pd di Casal Bruciato. Le ruspe erano entrate in azione il 26 novembre scorso, per abbattere la villa dei Casamonica, in via Roccabernarda alla Romanina, alla periferia est di Roma. L'area in cui si trovava la villa, abbandonata da tempo e ridotta già sei mesi fa ad una sorta di scheletro di cemento, adesso diventerà un parco pubblico attrezzato. (F. Sci.)

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

