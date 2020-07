Sei mesi di sgravi totali per i neo-assunti Le tasse saranno a rate, si pagano in 2 anni

Sei mesi di sgravio al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di de-contribuzione piena per i dipendenti che vengono fatti rientrare dalla cassa integrazione. È lo schema di incentivi al lavoro da inserire nel cosiddetto decreto di agosto. Le simulazioni sono in corso e, per decidere la formulazione finale, si starebbe aspettando anche l'effettivo impatto di alcune delle misure già in vigore (come il Reddito di emergenza o la stessa cig Covid) per valutare se ci siano risorse inutilizzate da reimpiegare in questi capitoli.

24 MESI. Sul fronte fiscale, invece, il governo garantirà tempi lunghi, «oltre i 24 mesi» dice la viceministra all'Economia Laura Castelli, per saldare Iva, ritenute e contributi rinviati a marzo, aprile e maggio. Il meccanismo, spiega a sua il viceministro all'Economia Antonio Misiani, prevede di pagare quest'anno il 50% del dovuto (a rate) e di saldare il resto tra il 2021 e il 2022.

CARTELLE ESATTORIALI. Non solo. Le scadenze per pagare cartelle e rate, anche della rottamazione, dovrebbero essere spostate a gennaio. E pure la ripresa dei prelievi dei pignoramenti dovrebbe slittare. Mentre si sta ancora riflettendo sull'opportunità di bloccare ancora anche le notifiche, ora ferme fino a fine agosto, per questioni legate anche alle scadenze dei termini per l'invio. Sarebbero 12 milioni i documenti già pronti e in attesa. Una proposta che trova il favore di Fi che, afferma Mariastella Gelmini, può valutare l'ok allo scostamento di bilancio (25 miliardi) previsto per il 29 solo a fronte di un «rinvio delle tasse».

(M.Fab.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA