Sei mai stato un babbuino? No? Quindi non sai che ai babbuini non piace assaggiare cibi nuovi, o farsi il bagno alla sera. Per i babbuini stare seduti al banco può essere faticoso, e anche trovarsi amici. Può anche capitare che i genitori non capiscano proprio l'argento vivo del babbuino, e che quindi qualche volta si arrabbino. Tutto vero, ma poi i genitori capiscono, gli amici sorridono, e anche il babbuino trova la sua strada. Un albo cartonato che può raccontare tante storie, la storia di un babbuino un po' monello e qualche volta in difficoltà, la storia di un bambino un po' monello e qualche volta in difficoltà, la storia di un bambino un po' babbuino. Ma poi i punti di vista si rovesciano, in fondo, non capita a tutti di essere un po' babbuini, se non addirittura altro, tipo orsi? Pagine divertenti, intelligenti e delicate, dedicate a bambini sempre in movimento.

Sei mai stato un babbuino?, di L. Baldinucci e F. Sardo, Il Castoro, 13,50 euro

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA